Reguli noi pentru intrarea în Austria, din 22 februarie. Testul antigen a fost introdus pe lista documentelor valabile Reguli noi pentru intrarea in Austria, din 22 februarie. Testul antigen a fost introdus pe lista documentelor valabile Persoanele care calatoresc in Austria, pot intra pe teritoriul federal fara inregistrare prealabila și fara sa intre in carantina. Din 22 februarie, regula 3G (vaccinat, insanatoșit și testat PCR – 72 de ore de la data prelevarii probelor sau antigen – 24 de ore de la data prelevarii probelor) se aplica la intrarea in Austria. […] Citește Reguli noi pentru intrarea in Austria, din 22 februarie. Testul antigen a fost introdus pe lista documentelor valabile in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

