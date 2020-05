Stiri pe aceeasi tema

- Recomandari privind funcționarea unitaților de cazare in regim hotelier. In contextul epidemiologic actual, avand in vedere faptul ca serviciile hoteliere de cazare nu au fost suspendate in perioada starii de urgența, dar acestea nu au funcționat datorita lipsei de clienți ca urmare a restricțiilor…

- Premierul Ludovic Orban a dat noi detalii despre masurile de relaxare care vor intra in vigoare dupa data de 15 mai. "Hotelurile nu vor fi sub restrictie dupa 15 mai. Restrictii vor fi la restaurante, cafenele, baruri. Astea vor ramane. Aici trebuie sa va spun ca, din evaluarea de risc epidemiologic,…

- Ziarul Unirea Cand se redeschid barurile, restaurantele și terasele și ce reguli trebuie sa respecte? Cum arata planul de funcționare pentru afacerile din industria HoReCa Un plan de funcționare pentru afacerile din industria HoReCa a fost trimis recent ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta a…

- Hotelierii de pe litoral anunta ca pregatesc deschiderea sezonului, indiferent daca acest lucru va avea loc pe 1 iunie, 15 iunie sau mai tarziu, iar turistii vor manca in serii, la o masa va sta doar o familie, sunt luate in calcul tacamurile de unica folosinta, distanta dintre sezlonguri se va mari,…

- Camerele vor fi igienizate la schimbul de turiști, cameristele vor purta maști și manuși, in vreme ce cazarea va fi preponderent online, pentru a evita statul la coada la recepție, unde vor fi oricum trasate linii de demarcare, potrivit Organizației Patronale Mamaia Constanța (OPMCTA). Reprezentanții…

- Dupa 15 mai starea de urgența se incheie și restricțiile se relaxeaza, au anunțat autoritațile. Romanii vor fi obligați sa poarte maști in spațiile publice și, deși cafenelele și restaurantele vor ramane inchise, saloanele de infrumusețare iși deschid porțile pentru clienți, dar respectand anumite reguli.…

- Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens si cred ca, in Romania, va fi turism incepand din 1 iunie, a declarat, sambata, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Dragos Anastasiu. "O perioada de timp, probabil ca nimic nu va mai fi la fel, dupa 15 mai. Hotelurile…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca dupa data de 15 mai, cand se vor relaxa restrictiile, hotelurile se vor redeschide, insa in privința restaurantelor autoritațile fac inca analize pentru a stabili daca acestea pot relua activitatea. Premierul Ludovic Orban a spus joi seara, la postul B1 TV,…