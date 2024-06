Reguli noi pentru craiovenii care merg la Water Park

Craiovenii care aleg sa mearga la Complexul de agrement acvatic din Parcul Tineretului, trebuie sa știe ca Water Park-ul are un regulament de funcționare care impune anumite restricții pentru clienți. In primul rand trebuie știut faptul ca programul de funcționare al complexului este zilnic, intre orele 10.00 și 21.30, insa accesul la tobogane se poate face numai intre orele 11.00 și 18.00 in sezonul rece și 11.00 și 19.00, in sezonul cald. In zilele cu evenimente, programul complexului acvatic Water Park se prelungește pana la ora 04.00. “Accesul in incinta Complexului Acvatic – Water Park Craiova…