REGULI noi pentru călătoria cu COPIII în străinătate Parintele va avea posibilitatea sa isi exprime o singura data acordul pentru iesirea din tara a copilului impreuna cu celalalt parintre pentru o perioada de pana la 3 ani si pentru mai multe calatorii in strainatate, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Prin hotarare de Guvern a fost eliminata si obligativitatea mentionarii scopului calatoriei

- Potrivit MAI, printr-o hotarare de Guvern adoptata in sedinta de marti au fost modificate prevederile referitoare la exprimarea unuia dintre parinti cu privire la iesirea din tara a copilului impreuna cu celalalt parinte. Astfel, parintele va avea posibilitatea sa isi exprime o singura data acordul…

