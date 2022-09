Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul maxim al venitului minim de incluziune va creste de la 260 lei/adult echivalent la 275 lei/adult echivalent, in cazul componentei de ajutor de incluziune (actualul ajutor social), si de la 300 lei/adult echivalent la 400 lei/adult echivalent in cazul persoanelor varstnice, potrivit unei Ordonante…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, vineri, ca atunci cand o familie solicita venitul minim de incluziune membrii apti de munca vor fi inscrisi la agentiile de ocupare a fortei de munca, urmand sa fie calificati sau recalificati si sa li se caute de lucru. Marius Budai a declarat la finalul…

- Viorel Enache, președinte PES Activists Argeș, consilier județean PSD: ”Reducerea saraciei, creșterea gradului de ocupare a forței de munca și a nivelului de educație sunt prioritați pentru PSD! Acestea sunt obiectivele Ministerului Muncii care lucreaza cu determinare pentru indeplinirea obiectivelor…

- Viorel Enache, președinte PES Activists Argeș și consilier județean PSD transmite ca Ministerul Muncii lucreaza cu determinare pentru indeplinirea obiectivelor PNRR cuprinse intr-un proiect de OUG care urmeaza sa fie aprobat vineri in Guvern. „Se va ajusta calculul Venitului Minim de Incluziune astfel…

- Statul va compensa cheltuielile de aprovizionare a populatiei cu lemne, potrivit deciziei Comisiei pentru Situatii Exceptionale. Guvernul va aloca Agentiei „Moldsilva” 64,2 milioane de lei, din Fondul de Rezerva pentru a nu admite scumpirea lemnului de foc, transmite IPN.

- Contributiile la contractele part time sub nivelul salariului minim pe economie vor fi calculate, incepand de luni, la salariul minim, costurile suplimentare fiind stabilite in sarcina angajatorului, ca parte a modificarilor fiscale adoptate de Guvern si aplicate din luna august, scrie Profit.ro.…

- Aproximativ jumatate din totalul somerilor inregistrati oficial in judetul Covasna au sub 30 de ani, releva datele publicate marti de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, la finalul lunii iunie, rata somajului in judetul Covasna era de 4,06%,…

- Cei mai mulți angajatori de pe platforma industriala a municipiului Zalau se plang ca nu gasesc sau gasesc cu greu persoane dispuse sa se angajeze. Este adevarat, in unele cazuri se muncește pe schimburi. Salajul figura in primavara acestui an cu aproximativ 8.000 de beneficiari de ajutor social. Afectate…