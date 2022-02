Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Lugoj preia cererile pentru cetatenii care doresc sa participe la recensamantul populatiei si locuintelor 2022, care se va desfasura in perioada februarie- iulie a.c.. In conformitate cu OUG nr. 19/2020, persoanele care doresc sa devina ARA sau recenzori trebuie sa aiba…

- Recenzorii care participa la recensamantul populației și locuințelor pot caștiga 8.000 de lei net dupa formularele pe care le baga in sistem, a declarat Daniela Știrbu, directorul executiv al Direcției de Statistica Suceava. Recenzorii care participa la recensamantul populației și locuințelor din Romania,…

- Știai ca, daca devii recenzor la recensamantul populației și locuințelor, poți caștiga o suma mare? Jobul poate fi colacul de salvare pentru mulți romani care se gandeau sa schimbe domeniul de activitate sau sa plece in strainatate, in cautarea unui trai mai bun. Autoritațile romane vor sa afle ce populație…

- In perioada februarie ndash; iulie 2022 se desfasoara recensamantul populatiei si locuintelor.Recenzorii care participa la recensamantul populatiei si locuintelor din Romania, care a inceput pe 1 februarie, vor fi platiti in functie de formularele introduse in sistem si pot ajunge pana la un total de…

- Marți, 8 februarie, Instituția Prefectului Județul Ialomița a gazduit ședința de lucru a autoritaților județene implicate in „Recensamantul populației și locuințelor”. In cadrul intalnirii prefectul

- Prefectul Județului Dambovița și Președintele Consiliului Județean Dambovița au organizat o dezbatere cu primarii și secretarii UAT-urilor din județul nostru și Direcția Județeana de Statistica Dambovița, dezbatere care a vizat Post-ul Cum se va desfașura recensamantul populației și locuințelor la nivelul…

- Recensamantul populației și locuințelor 2022 a inceput ieri, 1 februarie, insa din 17 martie incepe autorecenzarea prin care salariații pot primi o zi libera daca vor completa online chestionarul. Recensamantul populației și locuințelor trebuia sa fie organizat inițial in 2021, insa a fost amanat pentru…

- Marți incepe oficial recensamantul populatiei si locuintelor din Romania, iar in prima etapa, care se va desfasura in perioada 1 februarie – 13 martie 2022, Institutul National de Statistica va prelua baze de date de la celelalte institutii ale statului.