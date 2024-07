Reguli noi la importurile de miere din UE, din 30 noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Reguli noi la importurile din UE la miere și produse apicole. Crescatorii de albine, centrele de colectare și procesatorii din Ucraina au fost informați de catre autoritați ca, din 30 noiembrie, la nivelul Uniunii Europene intra in vigoare o legislație mai drastica privind importurile apicole, agrointel.ro.

- Primele reguli stabilite la nivelul Uniunii Europene (UE) privind combaterea violenței impotriva femeilor au fost publicate azi in Jurnalul Oficial al UE, dupa ce statele comunitare și Parlamentul European (PE) au ajuns, in februarie, la un acord in acest sens. Totuși, potrivit unei platforme media…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. The post IMPORT EUROPEAN Eurostat: Romania, pe locul 3 in topul celor mai mari exportatori de miere din UE first appeared on…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. In contrast, in 2023, doar 24.900 tone au fost exportate de statele membre UE in afara blocului comunitar. Valoarea acestor…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar, cei mai mari exportatori fiind Spania, Germania, Romania, Ungaria si Grecia, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie AGERPRES.

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. In contrast, in 2023, doar 24.900 tone au fost exportate de statele membre UE in afara blocului comunitar. Valoarea acestor…

- Comunicat Mircea Hava: O victorie pentru agricultori – reguli mai simple la nivelul Uniunii Europene Era momentul și cazul sa recunoaștem și sa admitem: agricultorii și fermierii Uniunii, cu atat mai mult cei din Romania, aveau nevoie sa fie incadrați intr-o forma corecta și limpede a legislației.…

- Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) este un act legislativ european care a devenit obligatoriu in toate statele-membre ale Uniunii Europene (UE) din 17 februarie 2024 si vizeaza activitatea furnizorilor de servicii intermediare, inclusiv a platformelor online (magazinele online - marketplace),…