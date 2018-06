Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie, a intrat in vigoare Legea nr.70/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014, pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Printre prevederile noii legi se regasesc, la Articolul 2, litera f), și noile elemente pe care trebuie…

- A fost finalizat controlul de la restaurantul Roata Norocului si s-au stabilit santiunile, precum si ce masuri trebuie sa ia administratorii unitatii pentru a intra in legalitate. Astfel, in urma controlului efectuat de catre comisarii CJPC Brașov la Roata Norocului SRL au fost aplicate amenzii in cuantum …

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 33 de evenimente, au aplicat 231 de sancțiuni contraventionale si au constatat 23 de infractiuni. Politistii vor actiona, in continuare, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente ce pot afecta linistea comunitatii, au anunțat, joi,…

- Primariile de pe raza județului Vrancea pot intra in posesia atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol solicitate la inceputul acestui an. 2.000 de atestate de producator și 2.000 de carnete de comercializare a produselor din sectorul…

- Noile prevederi ii avantajeaza pe producatori Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, pe 19 martie 2018, un decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Noile prevederi…

- Directorul ANPC Paul Anghel sfatuieste consumatorii, avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia Sarbatorilor Pascale, sa nu cumpere peste si produse din peste din locuri neautorizate, intrucat comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare…

- De curand au fost promulgate modificari ale Legii nr. 145/2014. Acestea se refera, in cea mai mare parte, la eliminarea samsarilor din piețe și favorizarea micilor fermieri. Conform noilor prevederi eticheta produsului trebuie confecționata dintr-un material scris, imprimat, inscris…

- "Ca urmare a nearborarii, in data de 14 martie 2018, a Drapelului Romaniei, alaturi de Drapelul Ungariei, drapel arborat in mai multe locuri din centrul municipiului Targu Secuiesc, incalcandu-se, astfel, prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national…