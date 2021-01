Reguli noi în Norvegia: Ce vor păți persoanele care refuză să se testeze pentru Covid-19 Norvegia este decisa sa impuna testarea obligatorie pentru coronavirus la persoanele care vor sa calatoreasca in aceasta țara, iar cei care se vor opune ar putea primi o amenda de aproape 2.000 de euro. “Acum, cand vedem ca riscul de contaminare cu virusul creste, punem in aplicare noi masuri”, a declarat ministrul norvegian al justitiei Monica Mxaeland, in timpul unei conferinte de presa. “Odata ce capacitatea de depistare va fi intarita, obiectivul nostru va fi de a introduce un test obligatoriu la frontiere”, a adaugat ea. Norvegia se numara deja printre tarile din Europa ce dispun de cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

