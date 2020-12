Reguli noi în Europa de sărbători: Țările care impun restricții de Crăciun și Revelion De teama unui eventual val 3 al pandemiei majoritatea statelor europene au decis ca in perioada sarbatorilor sa implementeze masuri speciale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Autoritatile din mai multe state europene au anunțat deja ca in perioada sarbatorilor de iarna vor fi in vigoare masuri noi de protecție. Agerpres a centralizat o sinteza a Reuters si informatiile publicate de ambasadele Romaniei. Marea Britanie Toate caile de iesire din Regatul Unit catre Europa continentala (de la Dover spre Calais) sunt blocate, atat pentru deplasarea cu feribotul, cat si pentru deplasarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

