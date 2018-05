Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 02/03 mai a.c., in jurul orei 00.30, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pentru supravegherea si controlul traficului rutier, impreuna cu politistii Biroului Rutier Alba Iulia, pe raza municipiului resedinta de judet, au oprit un autoturism condus de un tanar de 19…

- Ieri, 12 aprilie 2018, in jurul orei 08.30, politistii din Teius, in timp ce actionau pe DN 1, l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere retinut. Fata de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii…

- Politistii au constatat vineri peste 800 de infractiuni si au aplicat peste 10.000 de sanctiuni contraventionale, au intervenit la aproape 3.100 de evenimente si au retinut aproape 700 de permise de conducere, informeaza IGPR. Potrivit unui comunicat transmis sambata, la data de 30 martie 2018 11.575…

- Au fost aplicate 244 de sanctiuni contraventionale in valoare de 59.735 de lei dintre care 5 pentru nerespectarea regulilor rutiere la nivel cu calea ferata, 16 pentru nerespectarea regulilor rutiere de catre pietoni si 223 pentru alte abateri. Deasemenea, au fost retinute 13 permise de conducere si…

- Ieri, 18 martie 2018, in jurul orei 03.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din localitatea Pianu, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii…

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 02.40, pe strada Republicii din municipiul Blaj, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 18 ani, din comuna Craciunelu de Jos. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul…

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 02.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau in Piata Dacia din municipiul Sebes, l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Vineri, 2 martie 2018, in jurul orei 17.40, politistii din Teius, in timp actionau pentru combaterea excesului de viteza pe DN 1, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 125 de km/ora, pe un sector de drum unde limita maxima de viteza…