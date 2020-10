Stiri pe aceeasi tema

- Comisia responsabila de organizarea dezbaterilor electorale din Statele Unite a anunțat miercuri implementarea unor masuri suplimentare pentru „menținerea ordinii” în timpul urmatoarelor dueluri televizate, a doua zi dupa dezbaterea plina incoerența și plina de invenctive dintre Joe…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta, potrivit Agerpres. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP. Circa 65% din electoratul latino-american…

- Ciocniri violente au loc in Statele Unite intre supoterii lui Donald Trump și demonstranții impotriva brutalitații poliției. Sambata noaptea conflictul a dus la schimburi de focuri și la moartea unei persoane in Portland. Presedintele SUA a amenintat ca va trimite fortele federale, in timp ce contracandidatul…

- Joe Biden a promis sa investeasca masiv in energia regenerabila, un sector care va mobiliza ”milioane de locuri de munca” in Statele Unite, cu ambitia de a atinge o productie electrica ”curata” in doar 15 ani, relateaza AFP. ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa…