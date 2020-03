Stiri pe aceeasi tema

- SFINTIRE SI POMENIRE… Pentru prima data in istoria Bisericii din satul Crang, comuna Ciocani, un Episcop, PS Ignatie a Husilor, a facut o pomenire a ctitorului acestui lacas a lui Dumnezeu, Stefan Darie. Biserica, sfintita prima data in 1898, a fost aproape abandonata in perioada comunista, iar dupa…

- Mihai Margineanu (artist): ”Viața mi-a oprit un tren in care m-am urcat fara sa ezit și sunt fericit ca am facut asta”. Mihai Margineanu (preot): ”Draga tizule, prin simplul fapt ca porți numele meu, imi ești simpatic”. In ce perioada a vieții ați luat decizia sa urmați aceasta cariera? Mihai Margineanu…

- Academia Romana a organizat, miercuri, pe 15 ianuarie, in Sala Mare a Ateneului Roman, sesiunea festiva «Sincroniile europene ale culturii romane». Evenimentul dedicat Zilei Culturii Naționale a fost moderat de președintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, și s-a bucurat de participarea extraordinara…

- O manastire ortodoxa georgiana de mici dimensiuni construita pe o ambarcatiune aflata in portul olandez din Vlissingen se confrunta cu un viitor incert, dupa ce administratia orasului a emis o dispozitie prin care aceasta este obligata sa plece, pana la 1 martie, relateaza Agerpres. Pe manastirea plutitoare…

- E firesc ca in preajma sarbatorilor sa ne bucuram. Dar e la fel de firesc sa ne intrebam cum se rasfrange in jur ceea ce sarbatorim – nașterea lui Isus Cristos și pragului pe care l-a creat in istoria omenirii – și sa reflectam la ce ar putea fi viața fiecaruia. Raspunsul, in peisajul ce ne inconjoara,…

- Nasterea Domnului (intruparea Fiului lui Dumnezeu) este sarbatorita de Biserica la 25 decembrie (dupa calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (dupa calendarul iulian). Este a treia mare sarbatoare dupa Pasti si Rusalii si face parte din cele 12 praznice imparatesti ale Bisericii Ortodoxe. Mesia Hristos…

- Chiar daca sunt casatoriți de doar doi ani, Ilinca Vandici și soțul ei au devenit parinți spirituali pentru mai mulți copii și au nașit mai multe cupluri. Cu familia marita, Sarbatorile pentru Ilinca sunt de-a dreptul magice. Ca orice nașa care se respecta, Ilinca Vandici iși așteapta toți finii la…