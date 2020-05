Reguli la saloanele de înfrumuseţare în timpul stării de alertă De la sfarsitul saptamanii viitoare am putea merge la saloanele de infrumusetare doar in baza unei programari si doar dupa ce ne va fi luata temperatura, care nu trebuie sa fie mai mare de 37 de grade. Nu veti fi primit in salon daca va curge nasul, stranutati sau tusiti. Purtarea mastii care sa acopere gura si nasul va fi obligatorie si pentru clienti, dar si pentru personalul salonului care va purta si manusi. Institutul National de Sanatate Publica recomanda o suprafata minima de 4 metri patrati si o distanta minima de 2 metri intre persoane. O data la doua ore coaforul sau frizeria va fi aerisita.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica a publicat masurile de relaxare, acestea fiind postate pe site, sambata la pranz. Documentul este lansat in dezbatere publica, iar sugestiile pot fi trimise pe adresa de email [email protected] Anexa 1 – Reguli de organizare și desfașurare a activitaților…

- Accesul in saloanele de ingrijire personala va fi permis, din 15 mai, doar in baza unei programari prealabile și dupa verificarea temperaturii, potrivit unui set de masuri pus in dezbatere publica, sambata, de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), citat de HotNews.

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a postat pentru consultare propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ieșirea Romaniei din Starea de Urgența și intrarea in Starea de Alerta. Noile masuri sunt valabile incepand cu data de 15 mai.

- Institutul National de Sanatate Publica a postat in transparenta decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta. In contextul epidemiologic actual, avand in vedere faptul ca serviciile hoteliere de cazare nu au fost suspendate in perioada…

- Institutul Național de Sanatate Publica a publicat masurile de relaxare. Ele au fost postate pe site, sambata, 9 mai, in jurul pranzului. Printre altele, se vor redeschide bisericile, saloanele de infrumusețare și cabinetele stomatologice. Documentul este lansat in dezbatere publica și poate suferi…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) propune, in draftul de recomandari referitoare la reluarea activitații de catre centrele de infrumusețare, ca accesul in saloane sa se faca pe baza de programare, pentru a nu exista persoane in așteptare in interiorul incintei.CONSULTAȚI AICI…

- Ziarul Unirea Masuri de RELAXARE și reguli ce trebuie respectate din data de 15 mai: Se deschid bisericile, condiții pentru saloane de infrumusețare, cabinete stomatologice și spitale – PROPUNERI Institutul National de Sanatate Publica a postat in transparența decizionala propunerea privind setul de…

- "Vor incepe sa primeasca din ce in ce mai multi pacienti electivi, pacienti care nu reprezinta urgenta, acest lucru sigur se va intampla", a spus Raed Arafat, precizand ca este posibil ca in interiorul spitalelor capacitatea "sa fie mai limitata", si asta intrucat, in incinta unitatilor medicale,…