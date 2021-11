Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa, a explicat, vineri, ca pelerinajul de pe 30 noiembrie la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, din apropierea localitatii Ion Corvin, se va desfasura conform legislatiei actuale privind pandemia de COVID-19, cu respectarea mai multor reguli gandite…

- Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a chemat credinciosii din toata tara la pelerinajul de Sfantul Andrei, apostolul declarat ocrotitorul spiritual al romanilor. Sfantul Apostol Andrei este praznuit cu mare fast la 30 noiembrie, la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin,…

- Politisti din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa au fost sesizati la data de 18 noiembrie, cu privire la faptul ca, in zona unei cismele, in comuna Ion Corvin, ar fi o persoana decedata.Potrivit IPJ Constanta, conform primelor cercetari efectuate de politisti, s a stabilit faptul ca, in bazinul de colectare…

- Oamenii imunizați complet in luna octombrie și-au putut lua tichetele in valoare de 100 de lei de la centrul de vaccinare din Pavilionul Expozițional din Constanța.Bonurile de masa sunt destinate doar celor vaccinați cu schema completa.Reamintim ca voucherele se pot ridica in termen de 6 luni de la…

- Un accident rutier grav, s a petrecut astazi, 17 noiembrie, intre Topraisar si Mereni.In urma impactului, trei tineri si au pierdut viata, iar o alta victima este in stare grava, la spital.Primarul Gurita Dumitru din Mereni a declarat ca cele trei victime decedate sunt din localitate de la el."Toti…

- Silviu Coșa, prefectul județului Constanța, a reacționat, vineri, in urma mesajului antivaccinist promovat de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Silviu Coșa a transmis un mesaj video in care spune ca vaccinul este singura cale spre normalitate și ca, in aceste momente, nu trebuie sa ne indrumam…

- Cutremur in Bulgaria, astazi, la ora 06:49 ora locala a Romaniei . Epicentrul a fost localizat la 152 km SV de Constanta. In aceasta dimineata, la ora 06:49 ora locala a Romaniei , s a produs in Bulgaria un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 5km. Cutremurul s a produs in apropierea…

- Magistratii Curtii de Apel, in completul format din judecatorii Elena Carina Gheorma, Carmen Duta si Livia Augustina Nistor, vor analiza la data de 6 octombrie 2021, de la ora 10.00, recursul declarat in acest proces. Este vorba despre dosarul cu indicativul 7389 118 2020, deschis in cursul anului trecut…