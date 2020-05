Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de doua luni de amortire, Europa Occidentala revine treptat la viata. Ieri au intrat in vigoare noi masuri de relaxare in cele mai multe țari, inclusiv in Franța și Spania, doua dintre cele mai incercate de pandemia de COVID-19. Francezii pot sa iasa din casa fara declarația pe proprie…

- "Avem un contract cu o societate de paza, dar care nu poate interveni pentru asigurarea ordinii publice. Am solicitat Ministerului Afacerilor Interne sprijin, ca sa organizam accesul la metrou in bune condiții”, a precizat Lucian Bode. Ministrul a precizat ca vor fi puse in circulatie toate…

- Institutul Național de Sanatate Publica a publicat masurile de relaxare, acestea fiind postate pe site, sambata la pranz. Documentul este lansat in dezbatere publica, iar sugestiile pot fi trimise pe adresa de email [email protected] Anexa 1 – Reguli de organizare și desfașurare a activitaților…

- Institutul National de Sanatate Publica a postat in transparența decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgența. Reguli de organizare și desfașurare a activitaților de ingrijire personala in spațiile special destinate 1. Prin activitatea…

- Etapa de la Premanon (Franta) de anul viitor, din cadrul Cupei Mondiale de schi fond, programata pentru luna februarie, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat joi organizatorii, scrie AFP. ''Avand in vedere evolutia Covid-19 la nivel mondial si in acord cu…

- Coreea de Sud trece la o noua etapa de relaxare a regulilor de distanțare sociala și va permite din 6 mai redeschiderea graduala a afacerilor, dupa ce a reușit sa limiteze drastic raspandirea coronavirusului, a anunțat premierul Chung Sye-kyun.

- Franța, Italia și Spania se pregatesc sa relaxeze masurile de carantina impuse pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Sunt cele mai afectate țari europene, iar toți ochii sunt indreptați spre „curba” infectarilor, odata ce, treptat, vor fi luate masuri mai puțin restrictive pentru…

- Ministrul bulgar al Sanatatii Kiril Ananiev a declarat ca masurile se refera la locurile publice atat in interior cat si in aer liber. Ministrul nu a precizat ce tipuri de masca sunt obligatorii. Mastile de protectie nu se gasesc in numar suficient in farmaciile din Bulgaria si daca sunt disponibile…