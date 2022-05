Reguli la care probabil nu v-ați gândit: Pregătirea adolescenților pentru a ieși în societate Fiecare etapa din viața copiilor reprezinta o provocare pentru orice parinte. Ne dorim sa creștem copii independenți, curajoși și siguri pe ei, care sa faca fața cu brio tuturor obstacolelor cu care se vor confrunta de-a lungul vieții. Nu o spunem noi, o spun specialiștii in domeniu. Pe vremuri balul reprezenta „examenul”, locul unde tanara ori tanarul se conforma unui set de valori al vremii, sub lupa familiei. Anii au trecut, regulile „jocului de-a societatea” s-au schimbat. In ultimii ani, evoluția rapida a tehnologiei, avalanșa de informații și noutațile din zona informatica, au facut ca unii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

