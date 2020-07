Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 04.07.2020 ORA 09 – 05.07.2020 ORA 09 Vremea se va menține calduroasa, local caniculara dupa-amiaza, disconfortul Post-ul METEO: Weekend cu de toate: canicula, disconfort termic, local averse și descarcari electrice apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, la Constanta, ca aglomeratia pe litoral a fost posibila pentru ca echipajele de politie poate nu au fost foarte bine organizate si ca, daca un singur echipaj trece pe faleza o data la trei ore, atunci agentii economici nu au respectat…

- Drumetiile la munte au fost permise de catre autoritati inca din luna mai. Initial era necesara declaratie pe propria raspundere, iar ulterior s-a renuntat aceasta restrictie, insa s-a pastrat masura distantarii sociale. Citeste si:Razie pe litoral. 12 persoane, prinse cu droguri in Vama…

- Petrecerile s-au ținut lanț in acest weekend la malul marii. Cea mai animata stațiune a fost Vama Veche, unde tinerii au petrecut pana la rasarit. Aceștia au dansat pe plaja sau chiar in mijlocul strazii in grupuri mari fara sa țina cont de recomandarile autoritaților.A fost cel mai aglomerat weekend…

- Casatoriile s-au reluat în foișorul din Parcul Central. În week-endul de 19-20 iunie, nu mai puțin de 48 de cupluri și-au unit destinele, în compania famiiliilor și prietenilor. Primarul Emil Boc i-a felicitat pe proaspeții casatoriți cu obișnuitul „salut COVID”.…

- Plajele din Vama Veche se deschid in acest sfarsit de saptamana. Preturile pentru sezlonguri sunt de 30 de lei in timpul saptamanii si 35 de lei in weekend, adica mai scumpe cu 5 lei fata de anul trecut, potrivit Mediafax.Daca anul trecut un sezlong la Vama Veche costa 25 de lei in timpul saptamanii…

- Desi inca nu au fost ridicate restrictiile in Bucuresti, traficul este mult mai aglomerat fata de zilele precedente. De pe data de 15 mai autoritatile se asteapta la un trafic infernal in Capitala, in conditiile in care reprezentantii unui ONG spuneau ca inainte de izbucnirea pandemiei doar 40 la…

- Sute de oameni au stat, luni, la o coada in fața unui magazin de alcool din capitala Indiei, New Delhi, care a inceput sa relaxeze restricțiile impuse timp de 40 de zile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, transmite Reuters. Unele birouri și-au reluat activitatea cu mai puțini angajați iar…