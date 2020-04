Reguli în pieţele din Iaşi: actele la control, intră maximum 100 de persoane Incepand de sambata, noi reguli trebuie respectate la intrarea in pietele din Iasi. Politistii locali verifica documentele cetatenilor, comerciantii aduc din doua in doua ore marfa proaspata, iar in interior pot sa fie maximum 100 de persoane in acelasi timp. EcoPiata SA a luat si masuri suplimentare privind accesul in pietele agroalimentare, respectiv: marcarea traseelor de acces si iesire din piete prin marcaje directionale de trecere prin (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

