Stiri pe aceeasi tema

- ”Preferinta pentru cumparaturile online se afla in crestere, grija pentru sanatate fizica si mentala a devenit la fel de mare ca cea pentru locul de munca, in timp ce intentiile privind cheltuielile sunt profund afectate de reducerea veniturilor personale”, rezulta din sondajul global PwC referitor…

- Pandemia generata de coronavirus a evidentiat supra-dependenta Europei fata de Asia, in special de China si de India, pentru producerea de echipamente si dispozitive medicale, precum si de substantele active cheie ale medicamentelor utilizate frecvent, arata o analiza realizata de Saxo Bank, informeaza…

- Adriana Antoni este printre vedetele pe care pandemia a prins-o in afara țarii, in America. Artista a pațit la fel ca și cantareața Lora, care este inca blocata in Bali, și Monica Tatoiu care abia a reușit sa revina in țara din Reunion dupa luni de zile de incercari nereușite de a se reintoarce acasa.…

- Pandemia de Covid-19 a modificat complet modul in care companiile iși desfașoara activitatea – chiar și dupa ce restricțiile au fost relaxate, mulți se așteapta sa-și desfașoara in continuare activitatea acasa. Deci, cum poți impresiona un potențial nou șef de acasa? Organizarea interviurilor de la…

- Sapte din zece angajati romani (70%) vor sa continue sa lucreze de acasa cateva zile pe saptamana, dupa relaxarea masurilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului si iesirea din starea de urgenta, arata un studiu Colliers International, citat de...

- Agentia de marketing SEO Cupcake a realizat un top al dilemelor avute de utilizatorii romani in perioada in care stau acasa. Nu lipsesc ”tuns acasa”, ”trandafiri din sapun” sau, bineinteles, dilema acestor luni ”de ce nu se gaseste drojdie”.

- Jandarmii au localizat-o pe batrâna în zona Garii, seara trecuta. Vârstnica de 83 de ani le-a spus acestora ca nu știe unde se afla, domiciliul avându-l în cartierul Grigorescu. Echipajul a însoțit-o pe femeie pâna acasa, nu înainte sa îi…

- In era tehnologiei, in multe zone procesul educativ nu se poate desfașura online. In aceasta perioada, elevii invața de acasa. Pandemia de coronavirus a schimbat modul in care se desfașoara activitațile. Numai ca sunt copii care nu au acces la internet. Sau nu au tehnica necesara. La Petroșani, spre…