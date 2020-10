Stiri pe aceeasi tema

- Firmele care au obligatii fiscale neachitate ulterior declararii starii de urgenta (COVID-19) vor putea solicita esalonarea platii acestor sume pe o perioada de pana 12 luni, fara garantii si cu un calendar de rambursare propriu, precizeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP).A fost elaborat un proiect…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, pana la data de 23 octombrie 2020, inclusiv,cereri pentru Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19.Sprijinul are in vedere atenuarea pierderilor suferite…

- In aceasta saptamana, AJOFM Dambovita inregistreaza in baza de date 221 de locuri de munca, din care: 14 pentru persoanele cu studii superioare, 149 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 58 de posturi pentru muncitorii necalificati.Din prima categorie, angajatorii din judet…

- Un minor, aflat in dificultate in masivul montan Bucegi, a fost ajutat de jandarmii montani de la Postul Zanoaga.In urma unui apel telefonic prin SNUAU 112, jandarmii de la Postul Montan Zanoaga au intervenit pe un traseu turistic din Muntii Bucegi, in sprijinul unui copil accidentat.Familia, doi adulti…

- Pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus personalul de specialitate din Inspectia de prevenire efectueaza controale pe raza judetului Dambovita pentru verficarea respectarii masurilor de protectie si prevenire.Misiunile au caracter preventiv, scopul urmarit fiind acela de constientizare…

- Politistii damboviteni alaturi de jandarmi si politisti locali, au actionat in sistem integrat, in zonele aglomerate, centrele comerciale, restaurantele si localurile publice, precum si mijloacele de transport in comun, pentru a verifica modul in care se respecta prevederile impuse in contextul starii…

- Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, invita publicul la expozitia de pictura „MOMENT”, a tinerilor absolventi ai Liceului de Arte „Balasa Doamna”, Gheorghe Radu Nicolae si Supiala Teodora.Expozitia, gazduita la Muzeul de Arta in „Sala de consiliu”, va fi deschisa vizitarii pana la…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, a declansat operatiunea „Mercur”, cea mai ampla actiune de verificare a veniturilor nedeclarate obtinute din comertul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii acestui tip de acte de comert si a numarului foarte…