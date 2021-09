Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Bulgaria, una dintre destinațiile preferate ale romanilor, a intrat in zona galbena, ceea ce inseamna ca doar cei vaccinați și cei care prezinta un…

- Germania inasprește regulile pentru persoanele nevaccinate care revin din Spania și Țarile de Jos. Aceste modificari vor i pntra in vigoare de marțea viitoare. Potrivit informațiilor, persoanele nevaccinate vor trebui sa intre in carantina pentru cel putin cinci zile.

- Valeriu Gheorghița a vorbit despre valul patru al pandemiei și despre șansele pe care le avem la dispoziție pentru a-l putea evita. Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, singura cale care sa reduca riscurile unui val agresiv iminent este imunizarea persoanelor nevaccinate inca. Din fericire,…

- Guvernul Maltei a revenit, pe fondul criticilor, asupra deciziei controversate de a interzice accesul strainilor care nu sunt vaccinati impotriva coronavirusului, dar va impune carantina, pe fondul criticilor...

- Vacanța in Grecia 2021: Noi REGULI pentru turiști. Test negativ sau dovada vaccinarii in interiorul restaurantelor, barurilor și cafenelelor Vacanța in Grecia 2021: Noi REGULI pentru turiști. Test negativ sau dovada vaccinarii in interiorul restaurantelor, barurilor și cafenelelor Noi reguli pentru…

- Varianta B1617.2 (Delta) sau tulpina indiana este considerata cea mai adaptata dintre cele patru variante virale. Are un grad ridicat de contagiozitate, de doua ori mai mare fața de tulpina inițiala, cu aproximativ 60% mai mare decat tulpina britanica și ataca predominant persoanele nevaccinate. Sunt…

- Austria a inclus Republica Moldova in categoria țarilor sigure, anunța ambasada noastra la Viena. Astfel, incepand cu 8 iulie 2021, moldovenii pot calatori in aceasta țara, dar respectand cateva reguli.