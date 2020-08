Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii care tusesc intentionat catre alti fotbalisti sau oficiali pot primi cartonasul rosu, potrivit International Football Association Board (IFAB), organismul care stabileste Legile Jocului, informeaza News.roConsiliul IFAB a aratat ca o astfel de infractiune se incadreaza in "folosirea unui limbaj…

- Lucrari de arta in care sunt reprezentati Hercule, Apolo, Venus si Tezeu fac parte din primul traseu educativ online, intitulat "Zei si eroi", lansat de Muzeul National de Arta al Romaniei, potrivit news.ro.Lucrarile care vor fi studiate sunt: "Lupta lui Hercule cu centaurul Nessus" de Luca Giordano,…

- A cincea editie a festivalului Pelicula, dedicat culturii ibero-americane, va avea loc la inceputul lunii septembrie, atat online, cat si in aer liber, cu proiectii in curtea Institutului Francez din Bucuresti, potrivit news.ro.

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj s-a reunit in vederea noului sezon competitional, in care va reprezenta Romania in Basketball Champions League (BCL), potrivit news.ro.

- Fostul procuror Mircea Negulescu, arestat preventiv la cererea SIIJ de judecatorii ICCJ pentru pretinse fapte de represiune nedreapta și cercetare abuziva incearca la aceeași instanța inlocuirea masurii cu una mai blanda precum arest la domiciliu sau control judiciar.

- Fundasul Kevin Mbabu (Wolfsburg) a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si va rata returul cu Sahtior Donetk, din optimile de finala ale Ligii Europa, informeaza lesoir.be, potrivit news.ro.Antrenorul Oliver Glasner a declarat ca Mbabu, 25 de ani, si-ar putea incheia perioada de carantina daca…

- Etapa a XIV-a, ultima a play-out-ului Ligii I, a fost programata, miercuri, de la ora 17.00, de Liga Profesionista de Fotbal , potrivit news.ro.

- Tenismenul britanic Andy Murray a primit un wild card pentru Western&Southern Open, turneu care a fost mutat de la Cincinnati la New York, inaintea US Open, potrivit news.ro.Fostul lider ATP, acum pe locul 129 ATP, a castigat de doua ori turneul de la Cincinnati, in 2008 si 2011.La competitia…