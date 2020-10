Masca de protecție a devenit obligatorie in spațiile publice deschise din Bulgaria și Germania dupa ce numarul cazurilor noi de coronavirus a crescut ingrijorator in ultimele zile. In Berlin este obligatorie masca de protecție in piețe, la cozi si pe 10 strazi comerciale foarte circulate, insa nu a fost decis un nou lockdown in scopul limitarii infectarii cu noul coronavirus in capitala germana, relateaza Reuters. Incidenta virusului la Berlin a crescut la 87,9 cazuri la 100.000 de locuitori in decurs de sapte zile, aproape dublu fata de media nationala de 45,5, conform ultimelor cifre difuzate…