Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica a publicat un set de reguli, care se vor aplica dupa 15 mai. Astfel, este reglementat modul in care vor da examenele pentru elevii din clasele terminale. Masuri de prevenire și protecție pe perioada desfașurarii activitaților de pregatire, pentru elevii claselor…

- Ministerul Justitiei a elaborat un document de politica publica, cu recomandari adresate magistratilor, grefierilor si personalului de specialitate, in vederea reluarii activitatii complete a instantelor de judecata si parchetelor, dupa incetarea starii de urgenta, scrie Agerpres. Potrivit acestui document,…

- COVID-19 trebuie mentionat pe certificatul de deces drept cauza a decesului pentru toti cei pentru care noul coronavirus a cauzat sau se presupune ca a cauzat sau a contribuit la deces, spune Institutul National de Sanatate Publica in metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul…

- Grupul de Comunicare Strategica a efectuat o analiza a epidemiei de coronavirus, pentru saptamana care a trecut. Astfel, potrivit datelor colectate și centalizate, numarul cazurilor noi a scazut cu 10,5%, iar 42% dintre cazuri se inregistreaza in 5 județe. – Numarul de cazuri noi a scazut cu 10.5%…

- Infectiile cu coronavirus ar putea reizbucni dupa renuntarea la izolarea sociala, amenintand sa depaseasca posibilitatile spitalelor, prin urmare ar putea fi necesara prelungirea sau reintroducerea restrictiilor in urmatorii doi ani, arata un model matematic al Scolii de Sanatate Publica „T.H. Chan”…

- Nu mai puțin de 2 milioane de maști FFP2, destinate personalului medical aflat in prima linie in lupta cu noul coronavirus (SARS-COV-2 / COVID – 19) au ajuns marți dupa-amiaza in Romania. Achiziția de maști de protecție care vor ajunge in spitalele romanești a fost facuta prin compania Unifarm S.A. …

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Mai multe tari au fost adaugate pe lista cu statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani care vin din acestea. Pe lista actualizata, publicata de Institutul Național de Sanatate Publica, au fost adaugate…