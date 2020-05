Reguli DRACONICE pentru Real Madrid sau Barcelona: cum se va relua La Liga Santander Federatia Spaniola de Fotbal a prezentat masurile ce au fost stabilite in vederea reluarii competitiilor. Echipele din LaLiga au revenit la antrenamente, insa conditiile au fost foarte stricte. Arenele vor fi dezinfectate periodic. Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori in afara localitații, dupa 15 mai Deplasarea echipelor se va face doar cu avioane inchiriate special sau cu autocarul particular. In cazul in care deplasarea se va face cu autocarul, vor fi folosite doua vehicule. La intrarea pe arene, tuturor le va fi masurata temperatura. Jucatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

