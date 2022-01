Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de pasageri de pe un vas de croaziera care a ajuns in portul Genova luni, din Marsilia, au fost testați pozitiv la COVID, inainte de debarcare. Pasagerii, majoritatea italieni, au fost izolați in cabine in așteptarea Serviciului de Sanatate Maritima, a Capitaniei Portului și a Protecției…

- Un nou caz de infectare cu varianta Omircon a coronavirusului a fost confirmat, duminica, la un barbat din Maramures, cu istoric de calatorie in Nigeria, a anunțat Ministerul Sanatatii (MS). “Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus marți, masuri de relaxare pentru perioada sarbatorilor. Printre acestea se numara eliminarea restricțiilor de circulație, renunțarea șl masca in spațiile publice neaglomerate sau accesul la mall pe baza de test negativ. Propunerile CNSU trebuie…

- Un jucator de la CSM Știința Baia Mare, repatriat marți din Africa de Sud, a fost confirmat cu noul coronavirus. O proba va fi trimisa pentru secvențiere la Institutul Cantacuzino. “Ministerul Sanatații informeaza ca, cei 29 de sportivi repatriați din Africa de Sud, care au sosit la Baia Mare, au fost…

- Un tanar din Arad, confirmat cu COVID-19, a fost depistat, luni seara, intr-un tramvai. Acesta a fost legitimat de jandarmi pentru ca nu purta masca de protecție. Tanarul, de 21 de ani, infectat cu virusul SARS-Cov-2, trebuia sa fie in izolare la domiciliu. El calatorea insa, alaturi de o tanara, cu…

- Un barbat aflat intr-un autobuz din Cluj-Napoca a fost palmuit de o femeie, pentru ca nu purta masca de protecție. Barbatul a inceput sa țipe la calatori spunand ca este vaccinat anti-Covid. El a inceput chiar sa aduca injurii la adresa vaccinului, cand o femeie i-a pus mana la gura și a inceput sa-l…

- Incidentul violent a avut loc la intrarea intr-un complex agroalimentar din Vaslui. Un politist local a fost batut de un barbat care voia sa intre in piata, desi nu purta masca de protectie. Un politist local a fost lovit de mai multe ori cu pumnii in zona fetei la intrarea in piata Traian din Vaslui,…

- Reguli noi pentru testarea COVID-19 la domiciliu in Capitala. De marți, bucureștenii care au simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2 se pot programa pentru testare la numarul de call center al DSP sau online. Decizia vine pentru a relaxa presiunea pusa pe serviciul de ambulanța, care a facut fața…