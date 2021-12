REGULI de Crăciun. Ce trebuie respectat în perioada sărbătorilor. Petreceri, acces magazine, evenimente private REGULI de Craciun. Ce trebuie respectat in perioada sarbatorilor. Petreceri, acces magazine, evenimente private In perioada Sarbatorilor, sunt permise petrecerile in spații deschise, dar nu și evenimentele private. Nu mai sunt restricțiile de circulație de noaptea, insa raman in vigoare condiții de acces in magazine și spații de cazare. Vezi și MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase și felicitari haioase Dupa prelungirea […] Citește REGULI de Craciun. Ce trebuie respectat in perioada sarbatorilor. Petreceri, acces magazine, evenimente private in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

