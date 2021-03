Reguli de circulație în Grecia. La ce trebuie să fie atenți șoferii care merg în vacanță Dar daca intenționați sa mergeți in Grecia cu mașina, este impotrant sa cunoașteți regulile de circulație de aici și sa fiți pregatit, deoarece exista unele diferențe fața de condusul in țara. Pentru a va face vacanța cat mai sigura, am creat un ghid cu reguli de circulație in Grecia, de la documentele necesare pana la informații privind traficul rutier. Ghid cu reguli de cirulație in Grecia Numere de urgența In cazul in care sunteți implicat intr-un accident sau avarie pe autostrazile indicate mai jos apelați unul dintre urmatoarele numere: Attiki: 1024Egeea: 1075Moreas: 1025Nea Odos: 1075Olympia:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

