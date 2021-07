Reguli de carantină pentru copii la revenirea în țară. În ce situații se impune izolarea Cand trebuie sa stea copiii in carantina la revenirea din strainatate? Este o intrebare pe care parinții o ridica atunci cand planuiesc o vacanța. Cel mai indicat este sa consultam hotararile Comitetului Național pentru Situații de Urgența pentru a vedea in ce zona se afla țara in care intenționam sa calatorim. In funcție de zona de risc in care un stat se situeaza (verde, galbena sau roșie) putem identifica și regulile care se aplica in fiecare caz la intoarcerea in Romania. Zona galbena Cei care vin din state aflate in zona galbena stau in carantina daca nu sunt vaccinați sau nu prezinta un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

