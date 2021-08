Stiri pe aceeasi tema

- Sapte perchezitii au loc astazi in Capitala la sediul mai multor persoane, dar si al unei asociatii care organiza cursuri de masterat cu profil de medicina dentara, fara sa fie acreditata de Ministerul Educatiei. La final, studentii obtineau, fara sa stie, diplome falsificate. Faptele investigate…

- De la 1 august, Metrorex si STB au introdus biletele si abonamentele comune. Un bilet comun pentru cele doua mijloace de transport in comun va costa 5 lei si va permite accesul pentru 90 de minute in reteaua terana sau subterana de transport. Conform Ministerului Transporturilor, armonizarea tarifelor…

- Sambata, 24 iulie, echipa ploieșteana va susține o ultima repetiție inainte de startul oficial al campionatului, intr-un joc cu colega de eșalon Concordia Chiajna. Partida va incepe la ora 20.00, fiind precedata de prezentarea lotului condus de catre Nicolae Constantin, dar și de un meci demonstrativ,…

- Procurorii nu au putut stabili vinovatia unor persoane responsabile de decesul a doua victime. In cazul altor doua persoane decedate, procurorii au concluzionat, la finele unor expertize specifice, ca vinovat se face soferul unui microbuz, care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, respectiv ceata…

- Traficul este restricționat pe DN1 duminica din cauza unui accident grav produs pe Valea Prahovei. In urma accidentului, șase persoane au fost ranite. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, in accident au fost implicate doua masini, conduse de o femeie de 50 de ani si un barbat in varsta de 65 de ani,…

- Paisprezece perchezitii au loc miercuri dimineata in Bucuresti si in Ilfov, inclusiv la Universitatea Titu Maiorescu, la Primaria Capitalei si la locuintele unor persoane banuite de delapidare, fals intelectual si abuz in serviciu. Mai multe persoane, inclusiv din conducerea unitatii de invatamant,…

- In goana disperata dupa venituri, Regia Naționala a Padurilor-Romsilva a inceput din 2017 sa vanda o mulțime de active, in special cabane și cantoane silvice, la prețuri de dumping. Vanzari secretizate… fața de cetațeni Potrivit informațiilor furnizate de Romsilva catre PUTEREA, in perioada mai sus…