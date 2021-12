Stiri pe aceeasi tema

- Masura a fost luata in urma relaxarilor anunțate ieri de Consiliul Național pentru Situații de Urgența. Insa, raman in vigoare celelalte masuri, respective purtarea maștii și pastrarea distanței, a declarat șeful Administrației Piețelor din Tg. Mureș, Valer Ujica: In Piața Armatei, din 22 octombrie,…

- Conducerea societații Economic Contemporan Proiect SRL, titulara proiectului „Crearea unei unitați de producție bauturi racoritoare in localitatea Sarațeni, județul Mureș, imprejmuire la drum de acces, branșamente la utilitați", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de…

- Avand in vedere noile masuri impuse de autoritați pentru protecția cetațenilor in contextul pandemiei de coronavirus, Administrația Imobile și Piețe din Targu Mureș aplica de luni, 25 octombrie, prevederile legale (Hotararea Guvernului nr. 1130/22 octombrie 2021) in ceea ce privește accesul cetațenilor,…

- Avand in vedere noile masuri impuse de autoritați pentru protecția cetațenilor in contextul pandemiei de coronavirus, Administrația Imobile și Piețe din Targu Mureș aplica de luni, 25 octombrie, prevederile legale (Hotararea Guvernului nr.1130/22.10.2021) in ceea ce privește accesul cetațenilor, dupa…

- Conducerea societații Administrație Piețe Targu Mureș a emis un comunicat in atenția vizitatorilor din Piața Armatei și Piața de Vechituri. In conformitate cu H.G. nr. 1130 din data de 22.10.2021, a Hotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgența nr. 91 din 22.10.2021 și a Hotararii Comitetului…

- Conducerea SC Administrator Imobile și Piețe Targu Mureș anunța pe o rețea de socializare masuri de acces in doua dintre piețele pe care le administreaza: "In conformitate cu H.G. nr. 1130 din data de 22.10.2021, a Hotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgența nr. 91 din 22.10.2021 și a…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila și fost reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a declarat luni seara, la Antena 3, ca o guvernare PNL-PSD-UDMR ar putea reprezenta o soluție in vederea combaterii pandemiei, explicand totodata de ce nu e oportuna investirea unui Guvern minoritar PNL-UDMR.…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a sistat programul de vizitare a pacientilor non-COVID, insa a anuntat ca le permite acestora sa primeasca pachete de la familie. Conducerea institutiei mentioneaza ca pachetele pot fi depuse la poarta spitalului zilnic, intre orele 13,30 si 14,30. Spitalul…