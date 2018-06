Reguli comune de securitate pentru drone în Uniunea Europeană Prin acest text adoptat cu 558 de voturi pentru si 71 impotriva, Parlamentul vrea "sa garanteze un nivel comun de securitate si sa dea operatorilor si producatorilor previzibilitatea necesara dezvoltarii produselor si serviciilor".



"Dronele ar trebui proiectate astfel incat sa poata fi utilizate fara a pune in pericol cetatenii. In functie de riscul legat, de exemplu, de greutatea dronei sau de zona de operare, drona ar avea nevoie de caracteristici suplimentare, precum o aterizare automata in cazul in care utilizatorul ar pierde contactul cu aceasta sau sisteme de evitare a coliziunilor",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

