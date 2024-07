Stiri pe aceeasi tema

- Buju, Stanciu și Asociații lanseaza Lawren.ai, un asistent virtual inovator care transforma modul in care oamenii interacționeaza cu legea. Antrenat pe legislația și jurisprudența romaneasca, Lawren.ai ofera acces instant la informații juridice complexe, explicand raționamentele și procesele legale…

- Deloitte Romania iși consolideaza echipa de top management prin numirea a patru noi parteneri, dupa promovarea lui Andrei Paraschiv, fost Director Consultanța, a avocaților Irina Dimitriu și Mihnea Galgoțiu-Sararu, care sunt de mai mulți ani Parteneri in cadrul Reff & Asociații, societatea de avocați…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Adoptarea inteligenței artificiale generative poate genera un plus de 5% pentru Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei, respectiv un adaos anual de 14-16 milioane de euro, in urmatorii 10 ani, arata un raport prezentat joi de Google. Rezultatele studiului arata ca o adoptare…

- Studiu Accenture Companiile din retail, bunuri de consum și turism ar putea caștiga clienți și obține venituri folosind inteligența artificiala generativa pentru a imbunatați intregul proces de cumparare. Majoritatea consumatorilor (72%) se simt copleșiți de prea multe opțiuni in momentul in care trebuie…

- Un programator roman, care și-a luat doctoratul in Germania, a lansat un startup IT ce dezvolta tehnologii de inteligența artificiala pentru fabrici, iar dupa doi ani compania obține o finanțare de capital de risc de 4,5 milioane EUR de la investitori berlinezi.

- Potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2024, publicat miercuri, jumatate dintre companiile imobiliare din Europa Centrala (49%) prevad o creștere a investițiilor in acest an, in timp ce doar 19% se așteapta la o scadere. Aceste estimari reflecta o imbunatațire a…

- Sursa: dnsc.ro Guvernul a aprobat un memorandum pentru a crea un comitet de coordonare pentru a se asigura ca regulamentele europene privind datele, serviciile digitale și inteligența artificiala sunt aplicate. Comitetul va avea in componența membri dintr-o varietate de instituții, cum ar fi Autoritatea…

- O echipa multidisciplinara formata din avocați din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal și din consultanți financiari și fiscali din cadrul Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly, Gheorghe Iaciu și fondul de investiții imobiliare ARA Europe, in vanzarea integrala a parcului…