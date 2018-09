Regulamentul privind serviciul de taxi, pe ordinea de zi a CGMB

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de hotarare privind delegarea unor servicii publice catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joi. Proiectele contin aceleasi contracte de delegare a serviciilor…

- Dupa ce anul trecut a inregistrat pierderi de agent termic destinat incalzirii si apei calde pentru populatie de 28,61 la suta, Regia Autonoma de Distributie a Energie Termice (RADET) solicita Primariei Capitalei subventii de peste 80 de milioane de lei. Proiectul de hotarare se afla…

- Gardul a fost montat la limita de protectie dintre calea de rulare a tramvaielor si a treia banda de circulatie auto. "Pe arterele respective raman tot trei benzi de circulatie, dar, in plus, in cazul aparitiei ambuteiajelor, vehiculele de urgenta (ambulanta, pompieri, politie, interventii),…

- Potrivit Primariei Capitalei, 415 cupluri infertile s-au inscris in prima luna de la lansare in programul derulat de ASSMB. 209 dosare au fost deja aprobate. Banii se acorda sub forma a doua vouchere pentru fiecare solicitare: un voucher pentru medicamente in valoare de 4.600 lei si unul pentru…

- Bucureștenii interesați pot aplica incepand din aceasta seara, ora 18.00, prin accesarea link-ului http://biciclete.pmb.ro/. Inregistrarea in aplicație se va incheia in momentul atingerii numarului maxim de 5.800 de inscrieri valabile. Cu o valoare de 500 de lei fiecare, voucherele pot fi…

- Primaria București ofera inca 5.800 de vouchere de biciclete. Este vorba acele vouchere ramase nealocate din etapa anterioara. Ele sunt acum disponibile in cadrul programului municipal “Bicicliști in București”. Bucureștenii interesați pot aplica incepand din aceasta seara, ora 18.00, prin accesarea…

- Conform unui proiect de hotarâre care se afla pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București de joi, istoricul va fi onorat pentru „contribuția la promovarea valorilor culturii și civilizației românești”. Acad. Ioan-Aurel Pop, în vârsta…