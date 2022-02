Regulamentul privind finantarile nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanta, in consultare publica

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru biletele de tratament balnear din acest an este de 200.000.000 lei, din care se pot cumpara maxim 101.000 bilete. Biletele vor fi repartizate pe 19 serii. Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a pus in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern pentru stabilirea numarului…

- Serviciul Administratie publica locala, juridic contencios – Direcția juridica, administrație publica locala din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, in conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, modificarile aduse Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, dupa ce Parlamentul a modificat proiectul respectiv, in conformitate cu observatiile formulate in cererea de reexaminare. In noiembrie 2020, presedintele Klaus Iohannis solicita…