Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat de guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi, 5 iulie, printr-o hotarare, Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, care stabileste cadrul normativ general, obiectivele, continutul, organizarea si modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in constructii. Controlul de stat al calitatii…

- Ministerul Finantelor a anuntat joi ca Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finantelor, schema de ajutor de stat prin care restituie sumele reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata de transportatorii rutieri.

- Inspectorul scolar general delegat, Anca Stoenescu, a declarat pentru News.ro, vineri, ca personal a asistat la un discurs politic al primarului Gheorghe Falca, presedintele judetean al PNL, intr-un liceu aradean, dar a precizat ca astfel de "actiuni politice" au avut loc si in alte scoli in ultimele…

- Prevenirea si combaterea coruptiei in randul angajatilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) se va face in baza unui nou plan de actiuni. Documentul a fost aprobat de Guvern miercuri, 16 mai, si contine peste 40 de masuri pentru cresterea nivelului de integritate in cadrul MAI.

- Regulamentul pentru curatenie din Centrul Vechi al Capitalei a fost aprobat, vineri, de Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB). Astfel, bucureștenii sau cei care desfașoara activitați comerciale in Centrul Istoric vor fi obligați sa colecteze selectiv gunoaiele. Totodata, deșeurile vor fi…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite, in contextul protestelor Sanitas din fata Palatului Victoria, ca nu s-a putut ajunge la o solutie cu sindicatele in ceea ce priveste regulamentul de sporuri, iar daca nu era asumat cel discutat, fara anexa 10, nu se puteau plati sporurile in aprilie/"Am…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, o Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare. Prin acest act este reglementat cadrul normativ pentru accelerarea si eficientizarea inregistrarii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.