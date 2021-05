Regulamentul Planului Strategic PAC. Elemente de compromis privind direcționarea sprijinului Președinția portugheza a pregatit un pachet de compromis și a solicitat miniștrilor flexibilitate pentru modificarea mandatului din abordarea generala pentru a putea avansa in super-trialogul interinstituțional din 26 martie a.c. De asemenea, a subliniat nevoia unor progrese decisive pentru plațile directe pentru care sunt opinii divergente fața de propunerile Parlamentului European. Pana in prezent nu s-a reușit un acord de compromis pentru plafonarea/degresivitatea plaților directe și plata redistributiva care trebuie sa ramana voluntare. Schemele pentru micii fermieri ar trebui sa aiba o abordare… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

