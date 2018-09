Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport in regim de taxi a fost reintrodus pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Citește și: SURSE - Momente PENIBILE in ședința CSAT: ministrul care i-a cerut lui Iohannis…

- Nicusor Dan a anuntat ca va depune vineri plangere penala la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pentru abuz in serviciu impotriva initiatorilor proiectului privind Regulamentul referitor la serviciul de taxi, daca acesta va fi adoptat in forma propusa, in cadrul sedintei Consiliului General al…

- Regulamentul-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport in regim de taxi a fost reintrodus pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, informeaza Agerpres.

- Proiectele de hotarare privind delegarea unor servicii publice catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joi. Proiectele contin aceleasi contracte de delegare a serviciilor…

- Tramvaiul 32 va avea culoar unic. Proiectul a fost votat in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. “Circulația tramvaielor de pe traseul liniei de tramvai 32 este ingreunata de patrunderea frecventa a autovehiculelor pe ampriza linie de tramvai, neputandu-se asigura…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde sprijin financiar tinerilor diagnosticati cu cancer, care primesc indicatia de a-si prezerva fertilitatea. Proiectul a fost propus de un bucurestean si urmeaza sa fie votat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.