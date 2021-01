Regulamentul european care le poate da politicienilor puterea de a te cenzura

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca nu exista niciun semn ca noua tulpina a coronavirusului identificata in Africa de Sud poate rezista vaccinurilor. Șeful tehnic al OMS, dr. Maria Van Kerkhove, spune ca cei infectați cu diferite variante ale virusului au aceleași simptome ale bolii…

- Dupa ce victoria de la alegerile prezidențiale a lui Joe Biden a fost validata de Congresul american, fostul președinte al SUA Donald Trump a spus ca tranziția de pe 20 ianuarie va fi una „pașnica”. „Chiar daca nu sunt total de acord cu rezultatul alegerilor, iar faptele ma susțin, totuși va exista…

- Deputatii rusi au adoptat o lege care permite blocarea site-urilor de internet, precum Facebook, Twitter sau Youtube, daca acestea sunt gasite vinovate de „cenzura” sau „discriminari”. Acest text, validat in ultima lectura, se refera la „sanctiuni impotriva cenzurii vizandu-i pe rusi sau media” tarii,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata peste 348 de milioane de euro pentru mai mult de 602.600 de fermieri in contul subventiilor pe suprafata aferente anului 2020. „Pana la acest moment s-au autorizat la plata un numar de 602.661 fermieri, reprezentand un procent…

- Directorul general al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a anunțat ca a fost emisa o alerta pentru maști neconforme aflate pe piața, care poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate. “Alerta emisa de Romania – RAPEX: Produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat…

- Rata de infectare din municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 3 la mia de locuitori, motiv pentru care Consiliul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis sa adopte o serie de masuri restrictive. Pe modelul Capitalei, restaurantele, cafenelele și cinematografele din Cluj-Napoca se inchid, iar maștile…

- FCSB a caștigat meciul disputat in deplasare, scor 2-0, cu Academica Clinceni, luni seara, in epilogul etapei a 7-a a Ligii I. Raul Rusescu a debutat la echipa ilfoveana. Cea mai mare ocazie de gol a primei reprize a avut loc in minutul 19. Florin Tanase a nimerit transversala, cu un șut din interiorul…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a primit trei alerte pentru maști neconforme aflate pe piața, emise de autoritațile din Luxemburg, Italia și Letonia. „Alerta RAPEX emisa de Luxemburg: produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre organismul…