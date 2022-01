Visul administrației Fritz de a-și impune noua viziune, eco, in domeniul parcarii in Timișoara a devenit realitate. Cea de a doua parte a sistemului TimPark, regulamentul de aplicare, a trecut de votul consilierilor locali, marți in cadrul unei ședințe de plen, am putea spune suspect de ”plata”. Consilierii locali nu s-au mai certat, decat puțin ... The post Regulamentul de aplicare a sistemului de parcare TimPark a fost votat de Consiliul Local Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .