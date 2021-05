Regulamentul Concursului „Relaxare la Jupiter”

Stiri pe aceeasi tema

- ACT ADIȚIONAL la REGULAMENTUL CONCURSULUI "Povestea camașii" …

- Societatea Eastern European Consultant S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20489/1993, avand C.U.I. 4627410, prin reprezentant Dranga Doina, in calitate de administrator unic al Societatii Centrul…

- Comunicat de presa: București, 24 Martie 2021 – Peste 10.000 de persoane au fost #Socksy (au purtat șosete desperecheate) de Ziua Internaționala a Sindromului Down (21 martie) in campania de incluziune și conștientizare inițiata de Fundația Special Olympics Romania. Un numar de 200 de persoane au donat…

- Ion Pillat, poet, eseist si traducator, membru corespondent al Academiei Romane, s-a nascut la 31 martie 1891, la Bucuresti, informeaza Agerpres. A urmat studiile liceale la Bucuresti si la Paris, apoi studiile universitare (Istoria-Geografia si Dreptul) la Paris, potrivit dictionarului "Membrii…

- REGULAMENT "O vacanta de 6 zile pentru familia ta pe litoralul romanesc" Foto arhiva REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii…

- Perioada campaniei: 22 – 29 martie 2021 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE Campania promotionala “CeraVe” este organizata de RINGIER ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 9-9A, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359,…

- REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fii deștept financiar” Foto arhiva REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fii deștept financiar” din cadrul emisiunii „Între prieteni” 1. ORGANIZATORII Concursului „Fii deștept financiar”:…

- Șeful Serviciului de Informații și Protecție Interna (SIPI) Suceava, colonelul Florin Constantin Timu, urmeaza sa fie dus la audieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Audierile vor avea loc la sediul structurii centrale a DNA, pentru ca Timu face parte dintr-o structura militara, iar competența…