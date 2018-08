Stiri pe aceeasi tema

- Masinile cu volanul pe partea dreapta sunt deja o obisuinta in traficul din Romania. Cu toate ca sunt mai greu de condus, foarte multi romani le cumpara. Motivul este pretul, care este considerabil mai mic.

- In data de 15 iunie 1889 a incetat din viața, la doar 39 de ani, Luceafarul poeziei romanești, poetul Mihai Eminescu. Nascut Mihail Eminovici, poetul este considerat cel mai important reprezentant al literaturii din Romania. Decesul s-a produs in Casa de sanatate a medicului Șuțu din București, Eminescu…

- Populația Romaniei scade de la o zi la alta din motive ce țin de emigrare și rata scazuta a natalitații. In plus, populația imbatranește. Pe langa impactul asupra viitoarelor pensii, acest aspect va avea efecte și asupra mediului de afaceri, in special in ceea ce privește companiile de mari dimensiuni,…

- ​Numarul de locuinte terminate in Romania a urcat in primele trei luni din acest an, fata de aceeasi perioada a anului trecut la 10.273 (creștere de circa 2%), potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Puțin peste jumatate s-au construit in mediul urban (56%), restul…

- Romania este „una dintre cele mai putin remarcate - daca nu chiar cea mai putin remarcata - destinatii de vacanta ale Europei“, fiind un loc care „are absolut tot“ pentru a fi pe placul turistilor, afirma un jurnalist britanic dupa o vizita in tara noastra, autorul unui articol publicat in editia online…

- Putin peste 20% dintre romani urmaresc in fiecare an ceremoniile dedicate Zilei Nationale in mass media arata "Barometrul de Consum Cultural 2017", lansat luni de Institutul National pentru Cercetare si Informare Culturala, in timp ce pentru 55% Centenarul nu inseamna mare lucru. Studiul dedica…

- Aproximativ 28% dintre locuințele din Romania de la oraș au cel puțin patru dispozitive inteligente conectate la internet, arata un studiu Bitdefender. Dispozitivele inteligente deținute de familiile intervievate sunt atat cele tradiționale de tipul laptop, tableta, telefon, PC, cat și de generație…

- In mai puțin de o luna, Romania va aplica regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal. Orice entitate, de stat sau privata, care știe orice fel de informații despre o persoana nu trebuie sa le dezvaluie fara acordul acesteia.