- Panica sambata seara intr-un bloc din Capitala. Locatarii au fost evacuati din cauza unui incendiu la etajul al treilea al cladirii. Focul a izbucnit pe scara blocului. Zeci de oameni au fost evacuati noaptea trecuta si dintr-un restaurant din Centrul Vechi al Capitalei.

- Incendiul a izbucnit la cosul de fum al unui restaurant de pe strada Stavropoleos din zona Centrului Vechi al Capitalei. Focul ardea mocnit la nivelul acoperisului, cu degajari reduse de fum. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nu au fost persoane surprinse in restaurant. La fata locului…

- Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) dezbate vineri, 4 mai, un regulament pentru curatenie in Centrul Vechi al Capitalei. Mai precis, regulamentul pentru salubrizarea, igienizarea si infrumusetarea Centrului Vechi al Capitalei. Decizia ar veni intr-un moment in care Centrul Vechi al Bucureștiului…

- CGMB dezbate vineri regulamentul pentru salubrizarea, igienizarea si infrumusetarea Centrului Vechi al Capitalei. Printre masurile prevazute se numara colectarea selectiva a deseurilor, doar in saci de plastic si doar intr-un anumit interval de timp. Amenzile ajung si la 5.000 de lei.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va dezbate saptamana viitoare in sedinta regulamentul pentru salubrizarea, igienizarea si infrumusetarea Centrului Vechi al Capitalei, printre masurile impuse fiind colectarea selectiva a deseurilor, doar in saci de plastic si in zile diferite si doar…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat astazi un comandament de primavara, in care a anuntat actiunile pe care Municipalitatea le desfasoara in aceasta perioada, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Gabriela Firea INTERVINE in scandalul de la RATB: 'Solicit DESFACEREA…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca peste doua saptamani va fi implementat un nou regulament in Centrul Istoric, care va consta in „amendarea drastica” a comerciantilor care nu pastreaza curatenia in zona. „Curatenia Centrului Vechi va fi de mare anvergura,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a participat ieri la forumul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara", care a avut loc la Palatul Parlamentului, in cadrul caruia au fost prezentate planurile Municipalitatii in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din Capitala. Aceste planuri…