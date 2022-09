Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe modificari esențiale la Codul muncii, inclusiv cele care reglementeaza programul de munca au intrat in vigoare, fiind publicate in Monitorul Oficial din 26 august, informeaza Noi.md cu referire la bizlaw.md. Potrivit noilor reglementari, durata maxima a timpului de munca a salariaților nu…

- PNL Sector 1 se va abtine in bloc la toate proiectele initiate de primarul Clotilde Armand pana ce nu va fi publicat integral raportul Curtii de Conturi si nu vor fi „deblocate” hotararile initiate de catre consilierii liberali. Anuntul a fost facut vineri de consilierul local PNL Gheorghe Dinu. In…

- Parcarile din Bucuresti vor deveni cu plata de la 15 august. Strategia primariei se concentreaza in acest moment pe zona centrala a Capitalei, iar in zona 2, care inseamna majoritatea cartierelor Bucurestiului, „nu s-a exagerat” cu marcarea de locuri de parcare cu plata, a spus viceprimarul Stelian…

- Parcarile din București devin cu plata din 15 august. Cei care vor lasa mașina intre liniile albastre fara sa achite vor fi pedepsiți cu amenzi de 200 de lei pe zi. Sancționați vor fi și cei care iși lasa mașinile pe trotuar sau in locuri interzise. Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus…

- Tarifele pentru serviciile de taximetrie vor creste la Brasov, de la 1 august, consilierii locali aproband, joi, majorarea acestora intr-o sedinta de plen. Astfel, tariful maximal pentru cursele pe timp de zi va creste pentru a doua oara in doua luni, de la 2,2 lei/km, la de 2,99 lei/km, tariful de…

- Bugetul de cheltuieli pentru capitolele Invatamant si Transporturi se diminueaza cu circa 43 milioane de lei, respectiv cu aproape 58 milioane de lei, iar pentru Autoritati publice se majoreaza cu aproximativ 85 milioane de lei, potrivit unui proiect de rectificare bugetara adoptat de Consiliul Local…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița a gazduit, ieri, 27 iunie, in sala cinematografului Gloria, o intalnire cu cetațenii interesați de noul regulament pentru parcarile de reședința, aflat, in prezent, in dezbatere publica. Primarul a informat pe cei prezenți despre modificarile ce vor fi aduse actualului…

- Un proiect de hotarare privind gradinițe de vacanța a fost adoptat de Consiliul Local de la Sectorul 2, in sedinta sa de miercuri. „Se aproba proiectul ‘Gradinita din vacanta mare’ pentru lunile iulie-august 2022, derulat in cadrul a sase unitati de invatamant cu nivel prescolar de pe raza Sectorului…