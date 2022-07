Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca, in conformitate reglementarile legale in domeniul fiscal, plata impozitelor și taxelor locale se poate face in doua tranșe, pana la 31 martie și pana la 30 septembrie, cea mai mare parte a brașovenilor au ales sa iși achite obligațiile la bugetul local in prima jumatate a anului. Din bugetul…

- Pentru amatorii de sport primaria Soroca a amenajat, pe stadionul municipal, un teren cu aparate speciale pentru fitness, informeaza Noi.md cu referire la provincial.md. La fel, potrivit Primariei, doua astfel de elemente au fost instalate și in cartierul Soroca Noua, pe str. Luceafarul, 23. Primarul…

- Mai multi administratori de condominiu s-au adresat ziarului nostru pentru a sesiza faptul, ca, in opinia lor, doua hotarari emise de Consiliul local Iasi contin prevederi ce pot fi considerate in afara legii. Este vorba despre HCL nr. 413 si 414 ambele din 29.12.2021 privind aprobarea Regulamentului…

- Primarul orasului Nicolaev, din sudul Ucrainei, Alexandr Sienkeici, a indemnat locuitorii orasului sa plece, transmite CNN. “Sugerez tuturor celor care doresc sa ramana in viata sa paraseasca orasul. Aproximativ 230.000 de oameni sunt in orasul Nicolaevacum”, a spus primarul. Rutele de evacuare in afara…

- Primarul orasului Mikolaiev, din sudul Ucrainei, Oleksandr Sienkevych, a indemnat locuitorii orasului sa plece, transmite CNN. “Sugerez tuturor celor care doresc sa ramana in viata sa paraseasca orasul. Aproximativ 230.000 de oameni sunt in orasul Mikolaiev acum”, a spus primarul. Rutele de evacuare…

- Guvernul a aprobat ieri o ordonanța de urgența privind prelungirea restructurarii fiscale, pana in 2023, pentru cei cu datorii mari catre ANAF.Persoanele fizice cu datorii mai mari de 5.000 de lei și firmele cu datorii mai mari de 20.000 de lei vor putea sa-și restructureze datoriile la ANAF pana in…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele patru luni ale acestui an cu 14,37%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 47.556, dintre care 35.067 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului…

- Peste 95.000 de crescatori de animale (bovine, porcine și pasari) vor beneficia de un sprijin financiar in valoare de 454 de milioane de lei pentru compensarea unei parti din pierderile pe care le-au inregistrat in ultimii doi ani, cauzate de restrictiile sanitare si perturbarea lanturilor de aprovizionare,…