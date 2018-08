Stiri pe aceeasi tema

- Lorena Balaci și-a dedicat viața fotbalului. Fiica legendarului Ilie Balaci a renunțat la designul vestimentar pentru a duce mai departe pasiunea tatalui sau și ocupa in prezent funcția de secretar general la fosta Juventus București! In familia Balaci, așchia nu sare departe de trunchi. Lorena, fiica…

- Bianca Dragușanu este unde dintre cele mai admirate vedete din showbiz-ul autohton, dar, se pare, ca nu numai de aceștia. Recent, celebrul Philipp Plain s-a indragostit de ea și ar incerca s-o cucereasca. Bianca a aflat, sigur, ca este una dintre țintele vestitului designer, și nu ar da anapoi, mai…

- Apelurile telefonice nesolicitate, primite pentru promovarea a diverse produse si servicii, vor putea fi blocate automat pe telefoanele cu sistem Android, bifand o simpla setare in aplicatia de apelare. Functionand pe baza unei liste actualizate permanent cu numere de telefon din categoria SPAM, noua…

- In ședința Guvernului din 12 iulie 2018 a fost aprobata o Hotarare care modifica Hotararea Guvernului nr.9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii carnii de porc”. Avand…

- Doua sacose pline cu lire sterline au fost gasite de politisti intr-o masina care s-a rasturnat, in timpul noptii de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din judetul Dambovita continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- In anul de cerere 2018, APIA va sancționa crescatorii de animale cu diferite procente din sprijnul cuplat, in cazul in care funcționarii APIA descopera ca aceștia nu au respectat anumite reguli sau au fost gasite neconformitați. Sancțiunile care se aplica schemelor de sprijin cuplat in sectorul zootehnic…

- Compania PC Garage, care administreaza unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT si electronice din Romania si care a devenit anul trecut parte a grupului eMAG, a inregistrat in 2017 o crestere de 22% a cifrei de afaceri, pana la 261,4 mil. lei (57,2 mil. euro), depasind astfel retailerul…

- Procesul-verbal va fi considerat nul daca agentul constatator al contravenției nu scrie pe procesul-verbal și codul numeric personal (CNP) a celui care a incalcat legea, potrivit unui proiect de act normativ care vizeaza modificarea procedurii de achitare a amenzilor contravenționale. Propunerea a primit…