- Ianis Hagi a fost titular pentru Glasgow Rangers în 16-imile Cupei Scoției (vs Stirling Albion), dar s-a accidentat la genunchi și a parasit terenul dupa doar 13 minute.În minutul 11, internaționalul român s-a ciocnit de Jordan McGregor și a primit îngrijiri medicale. Ianis…

- Se pare ca de cate ori se ivește posibilitatea unei confruntari intre Simona Halep și Emma Raducanu, britanica este eliminata din competiție exact inainte de potențiala confruntare. De data aceasta, la Australian Open, britanica a fost eliminata in turul doi de muntenegreana Danka Kovinic (98 WTA).…

- FCSB a invins-o pe Rapid, scor 3-1, in derby-ul rundei 20 din Liga 1. FCSB a inceput mai bine meciul si a deschis scorul in minutul 13. Rapid a echilibrat apoi jocul si a egalat in prelungirile primului act. Florin Tanase, din penalty, si Ianis Stoica, la ultima faza, au transat meciul in prelungiri!…

- FC Brasov a bifat cea de-a treia victorie a sezonului. Galben-negrii au facut un meci foarte bun si au trecut de Unirea Constanta cu scorul de 4-2 (2-1). Dupa ce oaspetii de astazi au reusit sa deschida scorul, brasovenii s-au mobilizat si au reusit sa inscrie de „la foc automat”. O singura data au…

- Florin Bratu (41 de ani), selecționerul naționalei U21, l-a caracterizat pe Ianis Stoica (18 ani) și a dezvaluit unde trebuie sa progreseze. Bratu a remarcat calitațile tanarului atacant de la FCSB, insa a dezvaluit ca trebuie sa-si imbunatateasca mobilitatea și agilitatea pentru a spera la un loc de…

- Liga 1 și toate celelalte divizii de fotbal din Europa se opresc din nou. Este vremea echipelor naționale. Calificarile continentale intra în faza decisiva: se disputa accesul direct la Cupa Mondiala Qatar 2022, întrecere programata peste circa un an.România și Islanda au meci…

- Francezul Hugo Gaston (21 de ani, 103 ATP) continua sa elimine nume importante la Mastersul de la Paris. Puștiul din Toulouse l-a eliminat pe Carlos Alcaraz (18 ani, 35 ATP) și s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale unui turneu din categoria Masters. Anul acesta, in luna iulie, Hugo Gaston…