- RATBV primeste 58,1 milioane de lei din bugetul municipiului Brasov. Pentru acoperirea diferentelor dintre costurile reale si tarifele de calatorie, operatorul ar urma sa incaseze 35 milioane lei! RATBV va beneficia si anul acesta de o finantare consistenta de la bugetul local al municipiului…

- Un locatar din Winchester Tower din Norwich a vazut prima data un astfel de anunț, și a alertat poliția. "Este incredibil ca cineva poate gandi asa", a spus el.Regatul Unit a parasit oficial Uniunea Europena vineri, dupa 47 de ani de apartenenta, si la peste trei ani dupa votul in favoarea…

- Consilierul local Cristian Zarescu a precizat ca daca rezultatele vor fi in regula, elevii vor putea reveni luni la școala, conform Mediafax.„Vrem sa masuram cu ajutorul celor de la ISU daca sunt depașite sau nu pragurile de normalitate, dupa ce in aceasta unitate școlara au fost puse in aplicare masuri…

- Mesajul adresat sighetenilor de catre consilierul local, președinte PNL , av. Onița Daniela Ivașcu! Retrospectiva 2019 :2020 ne bate la ușa! Pentru fiecare dintre noi e vremea bilantului. Oare am reușit sa facem tot ce ne-am propus? Cat a depins de noi, cat a depins de alții? Pentru mine nu a fost…

- Locatarii blocurilor H din centrul municipiului Targoviște se plang ca nu au unde sa-și mai lase mașinile. Oamenii spun ca Post-ul TARGOVIȘTE: Angajații unei multinaționale ii scot din minți pe locatarii H-urilor, din cauza locurilor de parcare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O pana de curent a lasat in bezna si frig locatarii unui bloc din Gratiești, municipiul Chisinau. Oamenii spun ca lumina s-a stins aseara, in jurul orei 21:00, ceea ce a dus la defectarea mai multor centrale termice de apartament si a electrocasnicelor.

- Consilierul local al PNL Bogdan Bicsi a murit marti dupa-amiaza, la varsta de 53 de ani. Bogdan Bicsi a ajuns la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a suferit un infarct, insa nu s-a mai putut face nimic, scrie...

- Locatarii blocului de pe Cloșca in care a avut loc explozia din aceasta dupa-amiaza au reușit sa intre in locuințe dupa ce s-a intocmit un raport de expertiza de catre Inspectoratul de Stat in Construcții prin care se atesta ca structura de rezistența a cladirii nu a fost afectata. Niciunul dintre…