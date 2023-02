Regula jocului și jocul regulilor Criza energetica prin care trecem pare ca nu se mai termina. Și nici nu sunt semne ca lucrurile ar lua o intorsatura pozitiva. La inceputul crizei ni s-a explicat ca, din cauza razboiului, aprovizionarea cu produse energetice e deficitara și de aceea trebuie sa strangem din dinți. Iar „blocarea maxilarului“ inseamna energie mai scumpa, benzina mai scumpa, motorina mult mai scumpa… Și, dupa cum am vazut, atunci cand combustibilii se scumpesc, totul se scumpește. Daca in timpul comunismului oamenilor nu li se dadea caldura in case pe motiv de plata a datoriilor externe, astazi oamenii prefera sa… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

